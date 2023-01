"Babiš straší válkou za podpory otroků z ANO". Politici se pohádali ve Sněmovně

Schillerová v bloku změn programu schůze neúspěšně prosazovala, aby se omluva Černochové stala jedním z jeho bodů. Pastuchová následně podotkla, že je zvolenou poslankyní, a nikoli otrokyní předsedy hnutí a prezidentského kandidáta Andreje Babiše.

"Že jste si vztáhly moje slova na sebe, to není můj problém, to je problém váš," reagovala Černochová potom, co poslanci dokončili hlasování o programu. V debatě na CNN Prima News se řešila emotivní volební kampaň, kterou vyhrotil Babiš a ANO, poznamenala. "Na druhou stranu jsme tady jako Česká republika v situaci, kdy tady straší válkou bývalý premiér, kandidát na prezidenta, za podpory a hlasitého potlesku otroků z ANO, kteří také s ním v tomto smyslu souhlasí," prohlásila Černochová v Partii Terezie Tománkové.

Dnes Černochová citovala z výhrůžného e-mailu prezidentské kandidátce Danuši Nerudové, z něhož je podle ministryně patrné, že podporovatelé ANO jsou schopni a ochotni udělat pro hnutí ANO úplně všechno. Vystoupení Černochové provázely výkřiky nesouhlasu v jednacím sále. "Když už jsme u těch omluv, chci poprosit vás, přimluvte se u pana Babiše za jeho omluvu vojákům. Nezatahujte vojáky do jeho volební kampaně, neobviňujte je ze zatahování naší země do války,“ vyzvala ministryně Schillerovou.

Schillerová pak žádala Černochovu, aby si, až se uklidní, pustila záznam svého projevu. "Myslím si, že ve svém životě jsem nic trapnějšího neslyšela," prohlásila a vzala si přestávku pro klub ANO do konce jednacího dne. "Tohle asi budeme muset rozdýchat, všichni mí kolegové," zdůvodnila tento krok Schillerová.

Předtím poslanci opozičních ANO a SPD opět neprosadili sněmovní debatu o státním rozpočtu, možných změnách v dani z přidané hodnoty, o řešení energetické krize nebo o dostupnosti některých léků. Změny programu schůze zákonodárcům zabraly více než tři hodiny. Sněmovna všechny opoziční návrhy zamítla koaliční většinou hlasů. Prakticky se opakovala situace z předminulého úterý, která nakonec vyústila k vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry koaličnímu kabinetu Petra Fialy (ODS).