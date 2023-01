Blažek doplní do novely zákona důvody pro odvolání šéfa žalobců

Zatím asi 40 ze 71 subjektů kandidujících loni do Senátu odevzdalo Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí zprávu o financování tehdejší kampaně a účetnictví k ní. ČTK to k dnešnímu poledni řekl člen vedení úřadu Jan Outlý. Lhůta končí dnešní půlnocí. Podle Outlého není situace neobvyklá a někteří si nechávají odevzdání podkladů na poslední den. Volby do třetiny Senátu se uskutečnily loni v září spolu s komunálními volbami.