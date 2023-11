Černínský palác vystavil kondolenční knihu pro Schwarzenberga

Ministerstvo uvedlo, že kondolenční knihu vystaví v pondělí od 14.00 do 16.00 a v úterý a středu od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00. Úřad také uvedl, že Schwarzenberg inspiroval generace diplomatů a jasně ukazoval, co znamená být součástí Západu.

"O zahraniční politice, mezinárodních vztazích a našich hodnotových, kulturních kořenech v Evropě a na Západě dokázal poutavě celé hodiny rozprávět a také neúnavně pracovat nad tím, aby se Československo opět stalo svobodnou a demokratickou zemí. Po rozdělení Československa každodenně, ať v jakékoliv funkci či jako soukromá osoba naplňoval zásadu drobné masarykovské práce v povznášení naší země," napsalo ministerstvo.

"Věděl, jak nesamozřejmá a křehká je naše svoboda a demokracie i postavení Česka v Evropě a ve světě. Věděl, jak zásadní je pro nás mít dobré vztahy se sousedy a že NATO a Evropská unie nezajistí naši bezpečnost a blahobyt, pokud nebudeme dnes a denně pro bezpečnost a blahobyt Česka a našich spojenců něco dělat," dodal resort.

O Schwarzenbergově úmrtí informoval o víkendu exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) na sociální síti. "Bylo mi jasné, že se to blíží, ale stejně je to úder. Byl to jeden z nejdůležitějších a nejlaskavějších lidí v mém životě. Ať odpočívá v pokoji, Česká republika by mu měla být navždy vděčná za vše, co pro ni nezištně vykonal," napsal.

Schwarzenberg se v poslední době potýkal se zdravotními problémy, v uplynulých dnech byl letecky přepraven do nemocnice ve Vídni. Chyběl však už v sobotu 28. října na Pražském hradě, ačkoliv mu u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu bylo prezidentem Petrem Pavlem propůjčeno nejvyšší státní vyznamenání. Řád Bílého lva občanské skupiny 1. třídy za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky tak převzal jeho syn.