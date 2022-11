Češi budou letos na Vánocích šetřit. Dvě pětiny lidí plánují utratit méně

Zhruba čtyři z deseti Čechů plánují letos za Vánoce utratit do 5000 korun, častěji to budou mladí lidé do 26 let. Částku mezi 5000 a 10.000 korunami chce do vánočních nákupů investovat dalších 35 procent dotázaných. V intervalu 10.000 až 15.000 korun se bude pohybovat 16 procent Čechů.

"Zajímavé je, že i když statisticky mají muži podle údajů ministerstva práce z poloviny roku o 19 procent vyšší příjmy než ženy, z pohledu částek plánují obě skupiny utratit téměř na chlup stejně s rozdílem jen asi jedno procento ve prospěch mužů,“ uvedl analytik Portu Filip Louženský. Částku přesahující 15.000 korun se chystají nejčastěji utratit lidé ve věkové kategorii mezi 36 a 44 lety, což je nejaktivnější věková skupina a zároveň rodiče, kteří mají kvůli dětem vyšší vánoční výdaje.

Pod stromeček dávají tři z deseti Čechů také hotovost, čtvrtina obdarovává zážitkovými poukazy. Zadlužit se kvůli nákupu dárků chce až sedm procent z těch, kteří plánují utratit za Vánoce 15.000 korun a více.

Nejvíce se bude šetřit v Jihomoravském kraji a na Vysočině, kde v obou případech takto odpovědělo 45 procent respondentů. Nejméně se chystají omezovat lidé s vysokoškolským vzděláním (30 procent), naopak nejvíce šetřit budou ti se základním vzděláním (50 procent).

Prvním vrcholem předvánočních nákupů se stává konec listopadu, kdy se tradičně koná slevová akce Black Friday. Během ní Češi podle Asociace pro elektronickou komerci utratí okolo sedmi miliard korun, což je zhruba stejně, jako loni. Podle nákupního rádce Heureka se skutečné slevy během akce Black Friday pohybují každý rok zhruba kolem 19 procent, přitom rozdíly v cenách produktů u jednotlivých prodejců se mohou i bez slevových akcí lišit až o 50 procent. Obchod s elektronikou CZC, který nabízí slevy celý listopad, proto zákazníkům u každého zlevněného produktu ukazuje na grafu vývoj jeho ceny v minulosti.