Češi by po útoku na FF UK zpřísnili pravidla držení zbraní

Pravidla držení zbraní by zpřísnily čtyři pětiny účastníků průzkumu, více než polovina oslovených by byla pro výrazné zpřísnění. Zhruba polovina lidí ale očekává, že v blízké době dojde jen k mírným úpravám zbraňové legislativy.

Osmdesát procent respondentů by bylo pro častější lékařské prohlídky držitelů zbraní a povinné psychotesty. Tři čtvrtiny lidí by omezily maximální počet zbraní, které smí mít jedna osoba pro soukromé účely. Dvě třetiny dotázaných by omezily i množství munice pro jednoho člověka.

Více než polovina lidí by navrhovala, aby se stanovilo, jaké zbraně mohou civilisté držet. Úplný zákaz držení zbraní by podpořila pětina lidí, zhruba stejné množství by pravidla naopak uvolnilo.

Průzkum provedený mezi 18. a 27. lednem na vzorku více než 1000 respondentů ukázal, že zbraň v Česku vlastní jen nepatrné množství lidí, asi sedm procent populace. Přibližně čtyři pětiny lidí uvedly, že zbraň nevlastní a ani to nemají v plánu.

Diskuzi o držení zbraní spustila tragická prosincová střelba v budově Filozofické fakulty UK. Útok v se odehrál ve čtvrtek 21. prosince. Nepřežilo jej 14 lidí, mezi oběťmi byli studenti i vyučující. Pachatel už předtím zavraždil svého otce v domě v Hostouni na Kladensku. Následně se ukázalo, že je zodpovědný také za dvojnásobnou vraždu muže a dítěte v Klánovickém lese, která se stala o necelý týden dříve.