Česko dává podle zprávy na prevenci necelá 4 procenta sumy na boj se závislostmi

Rozsáhlý dokument dnes zveřejnilo národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výdaje na boj s drogami postupně rostou. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila se ukazuje, že restrikce a prohibice nefungují a vhodnější je vyvážený přístup.

Stát loni vydal na protidrogovou politiku přes dvě miliardy korun. Od roku 2015 podle zprávy suma roste, snížila se jen mezi lety 2018 a 2019. V roce 2020 bylo ve státním rozpočtu 1,87 miliardy, v roce 2015 celkem 1,17 miliardy korun.

Nejvíc státních financí měla k dispozici policie. Loni to bylo téměř 1,3 miliardy korun. V roce 2015 částka dosahovala zhruba 837,4 milionu korun. Ministerstvo práce v minulém roce poskytlo 378,7 milionu a úřad vlády 306,3 milionu. Zbytek sumy využili celníci a vyčlenily další resorty. "Výdaje na prosazování práva činily 53 procent celkových výdajů z veřejných rozpočtů na politiku v oblasti závislostí. Na oblast primární prevence jdou dlouhodobě necelá čtyři procenta výdajů," uvádí zpráva.

Kraje loni poskytly na boj se závislostmi 364,6 milionu korun. Je to o 24 milionů víc než v roce 2020. Obce vydaly 84,6 milionu korun, to je o 5,7 milionu korun méně než předloni.

Do prosazování práva putovalo loni 53 procent výdajů. Ke zmírnění škod se využilo necelých 17 procent peněz. Zhruba 11 procent sumy stály záchytné stanice a čtyři procenta následná péče. Na prevenci se vyčlenila 3,3 procenta. Podle zprávy výdaje zdravotního pojištění na léčbu závislostí činily v roce 2017 odhadem 1,8 miliardy korun. Z toho se 1,2 miliardy využily na léčbu poruch, které způsobil alkohol. Všeobecná zdravotní pojišťovna na léčení závislých loni utratila přes 1,13 miliardy korun. Léčbu hradila 39.300 lidem.

Podle Vobořila chybí na prevenci peníze. Vláda od září navýšila sociálním pracovníkům výdělky, v částce na protidrogovou politiku se to ale neodrazilo, zmínil koordinátor. Podle šéfky národního monitorovacího střediska Pavly Chomynové sice v Česku existuje síť adiktologických služeb, ale měla by se dál rozvíjet. Brání tomu nedostatek financí. "Narážíme na kapacitu, kterou mohou adiktologické služby zvládnout," dodala šéfka monitorovacího střediska. Vobořil podotkl, že chybí ambulantní pomoc, systém financování ze zdravotního pojištění by tak bylo proto potřeba změnit.

Česko patří podle koordinátora k zemím s vysokým počtem uživatelů konopí. Vobořil míní, že republika ale už "narazila na strop" a počet lidí, kteří užívají konopné látky, dál neroste. Ubývá také mladých, kteří mají s marihuanou zkušenosti. Neroste počet těch, kteří si drogy píchají. Nízký je i výskyt infekčních nemocí mezi závislými, shrnul koordinátor.