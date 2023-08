Česko plánuje vytvoření vlastního virtuálního mobilního operátora. Nebude ale pro všechny

Co bude znamenat členství Švédska v Severoatlantické alianci? A co dokáže ve spojení s Finskem? S tureckým a maďarským stažením veta se situaci mění a nyní je jisté, že Švédsko do NATO velice brzy vstoupí, stane se tak zřejmě na podzim.

Zdroj: Jakub Jurek