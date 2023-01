Českou poštou by se podle odborářské petice měli zabývat poslanci

Že finanční situace není ve fotbalové Příbrami vůbec dobrá, to už je veřejným tajemstvím delší dobu. Dokonce o tom v minulosti hovořil samotný příbramský boss Jaroslav Starka. Jenže v těchto dnech to vypadá na to, že už u hráčů přetéká pověstný pohár trpělivosti. Svou nespokojenost s chodem klubu totiž vyjádřili o posledním víkendu nejradikálněji, jak mohli. Nenastoupili totiž do sobotního přípravného duelu s Velvary. Právě tento třetiligový klub zrušení zápasu potvrdil.