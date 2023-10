Čtvrteční nehoda u Berouna zaměstnává policii, pátrá se po řidiči nákladního auta

"Podle prvotního šetření na místě a na základě svědectví policisté zjistili, že k události došlo pravděpodobně tak, že řidič osobního vozidla z přesně nezjištěných příčin havaroval do středových svodidel, po nárazu do nich na moment opustil auto, poté se do něj vrátil a v tu chvíli do havarovaného automobilu narazila dodávka. Vlivem toho byl řidič z osobního vozidla vymrštěn na těleso dálnice, kde ho přejela zatím nezjištěna nákladní souprava," uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Události se zabývají berounští kriminalisté, byla nařízena soudní pitva. Probíhá také pátrání po řidiči nákladní soupravy, která muže ležícího na dálnici přejela. Policisté se domnívají, že řidič zřejmě neví, co se stalo.

"V této souvislosti se obracíme s žádostí o pomoc na všechny svědky, kteří viděli průběh dopravní nehody nebo mají k ní jakékoliv informace, aby nás kontaktovali na lince tísňového volání 158," vzkázala Richterová.

Nehoda se stala kolem třetí hodiny ráno mezi 14. a 15. kilometrem u Berouna ve směru na Prahu, na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Doprava na místě stála do půl sedmé. Provoz byl obnoven nejprve jedním a posléze oběma pruhy bez jakýchkoliv omezení.

Český statistický úřad (ČSÚ) loni evidoval 15 128 dopravních nehod ve Středočeském kraji. Bylo jich o 174 více než v předchozím roce.