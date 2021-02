České dráhy od neděle přestanou jezdit do Německa

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

České dráhy (ČD) o tomto víkendu obousměrně přeruší provoz všech vlaků mezi Českou republikou a Německem, a to do odvolání. Kromě mezistátních expresů nebudou jezdit ani regionální spoje do Bavorska a Saska. Důvodem jsou protiepidemická opatření německých úřadů, uvedly dnes dráhy v tiskové zprávě.