ZMĚNA na dálnici D1 u Velkého Meziříčí. Od neděle

Práce budou pokračovat přibližně do konce listopadu. Modernizaci provádí společnost Metrostav a na úseku ještě dokončí předpolí levého mostu (pro potřeby „vykřížení“ dopravy). V průběhu zimních měsíců pak přemístí na levou část mostu potřebný materiál, skruže do opěry a zahájí přípravy uvnitř v ocelovém tubusu. Vlastní oprava pak začne na jaře 2020. „Podle zadání by to mělo být 13. března, ale pokud nám to počasí dovolí, začneme samozřejmě dříve,“ řekl Jiří Salava, šéf výstavby Mostu Vysočina. Spolu s opravou a rozšířením levého mostu bude příští rok souviset i modernizace úseku před pravým mostem a stejně tak i jízdního pásu za levým mostem.

Práce na úseku dálnice D1 s mostem Vysočina budou ve stejné intenzitě jako doposud probíhat prakticky až do konce listopadu 2019, kdy by měly být ukončeny stavební práce, které nelze přes zimní měsíce (z technologických důvodů) realizovat. Stihnout se tak ještě musí modernizace levého jízdního pásu před mostem, čili rozšíření a realizace nové vozovky a vybavení úseku novými svodidly. To samé pak čeká ještě pravý jízdní pás za mostem. Hotové by taky měly být i oba nadjezdy (201 a 205) a nové odpočívadlo u čerpací stanice MOL.



Rekonstrukce pravého mostu proběhla v rekordně rychlém čase 70 dní, což znamenalo kombinaci složité logistiky a koordinace práce.