D1 v zúžení mezi Hvězdonicemi a Mirošovicemi uzavřela hromadná nehoda

Událost byla hlášena po 8:00 na 26. kilometru ve směru na Prahu. Podle hasičů bourala tři osobní auta a dodávka, policie měla informace o třech havarovaných osobních autech.

"Není to nic dramatického, ale dramaticky to komplikuje dopravu v tom místě, protože je to úsek, který je rekonstruovaný. Směr na Prahu se ucpal, řidiči tam budou mít problémy," řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Jaroslav Gabriel.

Podle policejní mluvčí Barbory Schneeweissové je provoz v místě zúžený ze tří pruhů do jednoho, což způsobilo komplikace. "Havarovaná vozidla byla odstavena mimo dálnici, takže provoz neblokují, ale protože je to tam zúžené do jednoho pruhu, tak jsou tam kolony," dodala Schneeweissová. Motoristé podle ní musejí počítat s velmi pomalým provozem.