Dopravní kolaps v Brně. Na dálnicích se staly nehody, několik lidí se zranilo

Meteorologické jaro je v plném proudu a během března začne i to astronomické. Aktuální výhled Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) už dokonce nabízí prognózu až do prvních dubnových dní. Počasí by v dalších dnech a týdnech mělo odpovídat ročnímu období.

Zdroj: Jan Hrabě