Kolaps na D5: Před přechodem Rozvadov jsou dlouhé kolony kamionů

Podle informací ČTK jsou fronty z ČR tak dlouhé kvůli tomu, že všichni dopravci po Velikonocích vyrážejí do zahraničí. Naopak na příjezdu do Česka jsou dnes kolony menší, jen pár kilometrů. V pátek a v sobotu by to mělo být zase obráceně. "Policie (na české straně) kontroluje a zapisuje všechny vozidla tam i zpět," uvedla mluvčí.

Regionální hraniční přechod Lísková na Domažlicku, který je z rozhodnutí vlády uzavřený, hlídá policie a voják. Podle fotoreportéra ČTK, který byl na místě, přes přechod nikoho nepouštějí a posílají řidiče na Folmavu, která je od Lískové 15 kilometrů. Přes hranici mohou projet jen němečtí farmáři, kteří mají v na české straně pronajatá nebo svá pole. Obě čerpací stanice v Lískové, kam jezdili Němci pro levnější benzin jsou uzavřené, stejně jako krámy v objektu bývalé celnice.

Kamionoví dopravci dnes požádali vládu o úpravu hraničních kontrol, které podle sdružení dopravců Česmad Bohemia kolony způsobují. Plošné kontroly jsou zaměřené na délku pobytu řidičů v zahraničí.

Dopravcům vadí především nový režim hraničních kontrol, který má zajistit evidenci pohybu osob a kontrolovat, zda nepřekračují 14 dní pobytu v zahraničí. V případě že ano, musí tito řidiči následně do karantény. Podle sdružení však tyto plošné kontroly ohrožují bezpečnost provozu a zvyšují zdravotní rizika u řidičů.

Sdružení zároveň ocenilo, že v předchozích týdnech byla v Evropě zavedena opatření, která přechod hranic urychlila. Řidiči by podle doporučení Evropské komise neměli čekat déle než 15 minut. Současná opatření u českých hranic však trvají podle dopravců mnohem déle.

V úterý se na některých přechodech tvořily několikakilometrové kolony. Například na dálnici D8, kde je omezen provoz v dálničních tunelech, byla až dvacetikilometrová fronta. Fronty se tvoří na dálnici i dnes, dopoledne dosahovala podle policie 17 kilometrů.

Kamionoví dopravci v minulých týdnech zaznamenali až poloviční úbytek zakázek, problémy způsobuje hlavně zastavení výroby v tuzemských automobilkách. Některé firmy podle sdružení proto mají existenční potíže. Vláda zatím rozhodla o odkladu úhrad silniční daně a také mýtného.