Koronavirus se podepsal na mýtném, vybraná částka v květnu klesla o 13 procent

Nejprudší pokles v provozu a výběrech mýtného nastal kvůli koronavirové krizi v dubnu, kdy stát vybral 746,4 milionu korun, což představovalo meziroční pokles o 19 procent. Během pandemie klesaly výkony nákladních dopravců postupně až o 40 procent, u autobusové dopravy byl propad ještě mnohem výraznější. V květnu začala doprava po rozvolnění některých vládních opatření postupně posilovat. Podle statistik CzechTollu podstatně rychleji oživuje provoz kamionů než autobusů.

Fungování systému podle správce krize neohrozila. "Díky přijatým opatřením se podařilo udržet mýtný systém v chodu bez jakýchkoli výpadků i bez zásadního omezení služeb pro uživatele. V souvislosti s uvolňováním opatření přistoupil i CzechToll od 1. června k opětovnému obnovení plného provozu všech obchodních a kontaktních míst," uvedl provozní ředitel CzechTollu Petr Chvátal.

Dopravci mohou od dubna hradit mýtné poplatky s tříměsíčním odkladem, rozhodla o tom před více než měsícem vláda. Netýká se to všech dopravců, úleva je určena pouze těm, kteří platí mýto následně s bankovní zárukou. Do tohoto režimu spadá asi 5500 vozidel. CzechToll se dále dohodl na uplatnění vládního opatření s 11 vydavateli tankovacích karet, kteří za dopravce v rámci svých služeb mýto platí. To se týká dalších téměř 200.000 aut. U některých však odklad platí až od května. U čtyř vydavatelů tankovacích karet však odklad plateb možný není. Odklad se nevztahuje také na dopravce, kteří mýto platí dopředu.