Ministr dopravy Kupka navrhne vládě snížení slev v dopravě o 25 procent

Státu to má přinést úspory až 1,8 miliardy korun ročně. Slevy by měly dál platit pro děti a studenty do 26 let a lidi starší 65 let. Ministr také navrhne rozšíření slev pro invalidní důchodce s invaliditou třetího stupně. Vláda ovšem bude vybírat i z dalších variant úpravy slev.

Vyplývá to z dokumentu ministerstva dopravy, který má ČTK k dispozici. Před covidovou krizí stát za slevy dopravcům vyplatil 5,79 miliardy korun v roce 2019, během krize účet klesl asi o dvě miliardy korun.

Slevy platí od září 2018, kdy o nich rozhodla tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO). Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových a regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V železniční dopravě platí pouze ve vozech druhé třídy.