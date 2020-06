Nákladním a autobusovým dopravcům hrozí kvůli koronaviru kritické problémy

Léto tak může být pro řadu firem kritické. Problémy mají nadále i autobusoví dopravci. Na dotaz ČTK to dnes uvedl generální tajemník sdružení Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř. Podle dopravců by měl pomoci stát, například formou kompenzací či snížením daní.

Většina nákladních dopravců zaznamenala během krize pokles zakázek o 30 až 40 procent. Velmi špatně jsou na tom hlavně mezinárodní dopravci, zejména pak firmy s velkým podílem zakázek z oboru automotive. O deset procent se navíc snížil i podíl naložených vozidel. "Kvůli uzavírání některých provozů se rozpadla ucelená kolečka a je častější, že třeba jízda zpět je bez nákladu," popsal Hromíř.

Velmi nebezpečná je podle něj zároveň druhotná platební neschopnost. Sdružení očekává, že se dostaví ve větší míře v příštích několika měsících. "Nyní ještě firmám přicházejí platby za přepravy na začátku roku, léto bude ale těžké," podotkl Hromíř. Situaci navíc může zkomplikovat i možné prodloužení letní odstávky, o kterém uvažují některé automobilky. Pokud by měla trvat třeba dva měsíce, bude to podle Hromíře pro dopravce další těžká rána.

Problémy má i autobusová doprava, u které kraje nebudou zřejmě schopny samy vykrýt výpadky tržeb od cestujících. Linkové spoje byly během krize vytíženy zhruba jen z desetiny. Autobusovým dopravcům tak chybí tržby z jízdného i ze slev za seniory a děti.

Předsednictvo Česmad Bohemia proto žádá stát o pomoc. Tou první by měla být částečná kompenzace ztrát pro dopravce s velkým výpadkem tržeb. Ta by mohla mít podobu navrácení částky, kterou dopravci zaplatili za silniční daň v předešlých dvou letech. To by mělo pomoci zejména autobusovým dopravcům pokračovat v činnosti, a nadále tak odvádět i platby státu na daních a dalších poplatcích. Druhým opatřením by pak mělo být snížení sazeb silniční daně už pro rok 2020. V případě snížení daně už nyní, včetně odložených plateb z dubna a července, by to podle sdružení bylo vhodné narovnání navýšeného výběru mýta na letos nově zpoplatněných 900 kilometrech silnic první třídy. Návrh je součástí balíčku ministerstva financí.

"Oceňujeme tento návrh české vlády. Silniční daň platí domácí podnikatelé, a to nejen dopravci. Opatření je dobře zacílené a pomůže. Navíc je plně pokryto vyšším inkasem z mýta," uvedl prezident sdružení Josef Melzer.