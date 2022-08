O prázdninách zemřelo v Česku při dopravních nehodách zatím 82 lidí

Loni si červencové a srpnové nehody vyžádaly 100 obětí, o rok dříve to bylo 98, doposud nejméně. V srpnu při dopravních nehodách v Česku zemřelo zatím 47 lidí, o osm méně než za celý loňský srpen. Za červenec evidují policejní statistiky 35 obětí. ČTK to dnes řekl ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Za letošní srpen je číslo předběžné, dodal.

Počet obětí za prvních osm měsíců roku je ale ve srovnání s loňským rokem stále vyšší. Za celý letošní rok si nehody vyžádaly zatím 306 obětí, loni zemřelo od začátku ledna do konce srpna o osm lidí méně.

V srpnu bylo podle mluvčího mezi zemřelými 20 řidičů osobních vozidel, 11 motocyklistů, šest cyklistů, pět spolujezdců a tři chodci. Nejtragičtější nehody se staly 3. a 24. srpna, tehdy při každé zemřeli tři lidé.

Třetí srpnový den havaroval kamion na D5 u Benešovic na Tachovsku. Prorazil středová svodidla a vjel do protisměru, kde se srazil s jedoucím osobním vozidlem. Na místě zemřely tři osoby - jeden dospělý a dvě děti. V minulém týdnu zemřeli tři lidé a jeden byl těžce zraněn při nehodě na hlavním tahu z Českých Budějovic do Českého Krumlova. Nehodu podle policie způsobil řidič jedoucí od Dolního Třebonína. Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy, vjel do křižovatky v protisměru a narazil do protijedoucího auta.

Zatím poslední srpnovou obětí dopravní nehody je cyklista, který v úterý vpodvečer v obci Jíkev na Nymbursku nepřežil střet s osobním autem. Dnes do odpoledne se podle šéfa dopravní policie žádná nehoda se smrtelným zraněním nestala.

Statistiky se ještě mohou změnit. Vyšetřování může ukázat například to, že skutečnou příčinou úmrtí nebyla dopravní nehoda, ale zdravotní potíže řidiče. Dodatečně se naopak do počtu obětí připočítávají ti, kteří zemřeli do 24 hodin po nehodě.