Soud musí znovu projednat žalobu proti vyvlastnění pozemků na D3

Vyplývá to z rozsudku zveřejněného v databázi Nejvyššího správního soudu, na nějž dnes upozornila Česká televize.

Podle ŘSD se rozhodnutí řidičů nedotkne, provoz na dálnici omezený nebude. Je ale možné, že nově bude muset stát platit za pozemky nájem, řekl dnes ČTK mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

NSS zrušil rozsudek krajského soudu v Českých Budějovicích z 22. května 2019 a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Zevl podal totiž kasační stížnost.

"Stěžovatel spatřoval zmatečnost v postupu krajského soudu, který námitku podjatosti členů senátu nepostoupil Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí, a v tom, že rozhodovali vyloučení soudci. Námitka je důvodná," stojí v odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu.

Žalobu majitele pozemku Jiřího Zevla proti vyvlastnění zamítl krajský soud v Českých Budějovicích loni v květnu. Žaloba blokovala dostavbu 50 metrů dálnice. ŘSD mohlo pozemek získat už v roce 2017, pochybilo ale, když za pozemek nezaplatilo včas. Místo museli řidiči objíždět ve zpomalení, protože ŘSD tam nemohlo část D3 dostavět. ŘSD zprovoznilo část dálnice D3 Ševětín-Borek dlouhou 10,6 kilometru loni v prosinci. Náklady byly přes 930 milionu Kč.

"Je to nová situace, nejdřív se seznámíme s rozhodnutím. Pokud to nepůjde jinak, projdeme vyvlastněním znovu. Nesmí se stát, že by to znamenalo zastavit dálnici, řidičů se to nedotkne. Jediné, co se může stát, je do značné míry absurdní situace, kdy za pozemek budeme jako stát možná platit nájem. V současné době má původní majitel zaplaceno, dostal peníze," řekl Rýdl.

ŘSD od jara 2019 staví dvě části D3, které tvoří obchvat Českých Budějovic: úsek Hodějovice - Třebonín dlouhý 12,5 kilometru, kde jsou náklady sedm miliard Kč, a 7,2 kilometru dlouhý úsek Úsilné - Staré Hodějovice za 5,28 miliardy. Obchvat zprovozní silničáři až v roce 2023, o rok později, než avizovali. Zastavili totiž práce na kilometrovém tunelu Pohůrka v úseku Úsilné-Staré Hodějovice. Příčinou je agresivní spodní voda, stavaři musí změnit technologii, náklady se prodraží až o 100 milionů korun.

V provozu je teď 70 kilometrů D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Dálnice D3 z Prahy k hranicím by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla být hotová do roku 2028.