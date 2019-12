V Liberci se srazily tramvaje, jedna se převrátila na bok

Škoda se předběžně odhaduje na půl milionu korun. "Poškození převráceného vozu je značné," dodala Poršová.

Nehoda se stala kolem 6:00 u točny tramvaje nedaleko základní školy Ještědská. "Jedna souprava zajížděla do točny a druhá jela shora z Horního Hanychova. A ten co jel shora, naboural do zadního vozu toho, co jel do točny. Proč se tak stalo, zatím nevíme," uvedla Poršová.

V soupravě zajíždějící do točny byl v předním voze jeden cestující se psem, ve druhé soupravě cestovalo šest lidí. "Nikomu z cestujících se nic nestalo," uvedl liberecké policie Vojtěch Robovský. Okolnosti a příčiny nehody vyšetřují dopravní policisté, dodal.

Místo tramvají jezdily skoro do 10:00 v úseku Rybníček - Horní Hanychov náhradní autobusy.