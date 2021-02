Z krize se letectví podle EBA může dostat do pěti let

Letecké dopravě se může zase víc dařit do tří až pěti let. Potrvá, než se dostane z důsledků koronavirové pandemie. Novinářům to dnes řekl nový ředitel East Bohemian Airport Ivan Čech. Společnost, kterou společně vlastní Pardubice a Pardubický kraj, provozuje pardubické letiště.