Kriminalisté zjistili, odkud tekl do Bečvy kyanid

"Případ šetříme jako podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Případnému pachateli hrozí až šestiměsíční trest odnětí svobody nebo zákaz činnosti," uvedla policie.

Na posun v případu dnes nejdříve upozornil na svém facebooku hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL), policie poté informaci potvrdila. Policie již převzala případ ekologické havárie od České inspekce životního prostředí (ČIŽP).

První následky ekologické havárie byly zaznamenány v neděli u Valašského Meziříčí, u Choryně a Lhotky nad Bečvou. Valašskomeziříčská chemička DEZA, která spadá pod koncern Agrofert, hned v pondělí popřela, že by znečištění šlo od ní. V úterý ji v tiskové zprávě vyloučila jako možného původce havárie i ČIŽP. Výsledky rozborů vody, podle kterých ryby otrávil kyanid, byly oznámeny ve čtvrtek.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka dnes ČTK sdělil, že DEZA a Agrofert podají trestní oznámení za pomluvy související s otravou ryb v Bečvě. DEZA podle něj stále trvá na tom, že není původcem úhynu ryb v Bečvě. DEZA podle Hanzelky neví, o jaké vyústění kanálu, ze kterého podle policie unikl kyanid, jde. "Nemáme současně žádné informace o tom, že by mělo jít o naši výpusť. DEZA čistý kyanid nevyrábí, nezpracovává ho, nepoužívá ho, neobchoduje s ním a ani ho nijak neskladuje. V Deze neexistuje žádný zásobník kyanidu, z něhož by tato látka mohla do řeky Bečvy uniknout. Je proto technicky nemožné, aby látka tohoto charakteru do řeky z Dezy unikla a způsobila ekologickou katastrofu takového rozsahu," uvedl Hanzelka.

Kyanid je podle něj v chemičce jednou ze sledovaných položek při vypouštění odpadních vod, kde se po zpracování dehtu objevuje ve stopovém množství. Minulou neděli byly podle něj všechny sledované položky včetně kyanidu v normě. "Společnost DEZA i mateřský Agrofert podají několik trestních oznámení za pomluvu a šíření poplašné zprávy na politiky, kteří nás na sociálních sítích lživě obviňují a zneužívají této ekologické katastrofy ve svých předvolebních kampaních," uvedl Hanzelka.

Kontaminace dál Bečvou postupovala od Vsetínska, Hustopečí nad Bečvou, Teplic nad Bečvou, Hranic, Lipníku nad Bečvou až do Přerova a dál. Znečištění zasáhlo více než třicetikilometrový úsek Bečvy po Přerov. Kontaminační mrak zanechal spoušť v podobě mrtvé řeky, uhynuly desítky tun ryb. Havárie s tak masivním úhynem ryb se vyskytují podle evidence ČIŽP zhruba jednou za deset let. Koncentraci nebezpečných látek v řece se již podle Povodí Moravy podařilo naředit zvýšením odtoků z přehrad.