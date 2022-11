EU musí řešit energetickou krizi rychleji, řekl Síkela listu Financial Times

Snad všichni koupěchtiví spotřebitelé, a to nejen v tuzemsku, už jsou teď nesví. Jejich den „D“ se totiž blíží mílovými kroky. Řeč je o Black Friday, jak se říká dni, kdy si s výraznými slevami můžete koupit, s trochou nadsázky, doslova co hrdlo ráčí. Faktem sice je, že zejména v českých poměrech se kvůli „permanentnímu“ Black Friday, v mnoha případech avizovanému nejen nyní v listopadu, stala z události „běžná věc“, ale s těmi slevami to tu možná i právě kvůli popsanému není vždy až zas tak horké. Navíc zřejmě ani letos nebudeme svědky scén, kdy davy fanoušků a fanynek, čekajících už od předešlých dní před dveřmi nákupního centra, vtrhnou úderem otvírací hodiny dovnitř a svádí v přímém přenosu televizních kamer doslova lítý boj o jakékoliv zboží. Jen aby to mělo slevu. My na tohle máme jiné obory. Třeba, když si chcete koupit laciný stavební pozemek.