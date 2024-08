Fiala prozradil, jak si představuje úspěch ODS v zářijových volbách

Fiala připomněl, že ODS obhajuje tři hejtmanské posty. Přeje si, aby občanští demokraté potvrdili silnou pozici v krajích. “ODS se podílí ve většině krajů také na vládě a doufám, že voliči ocení, jakým způsobem moji kolegové na krajské úrovni k politice přistupují,” řekl.

Úspěch v krajských volbách se podle předsedy vlády posuzuje těžko, protože ODS mnohde kandiduje v koalicích s dalšími subjekty. “Byl bych rád, abychom obhájili tu pozici v následujícím smyslu, že se budeme znovu podílet ve většině krajů na vládě a že budeme mít znovu dostatečný počet hejtmanů,” podotkl.

V Senátu čeká nejsilnější vládní stranu obhajoba osmi mandátů. “Věřím, že se nám podaří udržet to, co je náš hlavní cíl, to je nejsilnější klub v Senátu a celkovou většinu v Senátu,” konstatoval.

Podle Fialy nebudou blížící se volby referendem o jeho vládě. Celostátní témata tlačí v kampani opozice, zmínil. “Kdo nemá co nabídnout kraji, tak se bude zabývat tím, jak vystrašit lidi třeba migrací,” dodal.

Krajské a senátní volby proběhnou v pátek 20. a sobotu 21. září. Termín na konci května oznámil prezident Petr Pavel.