Fiala už také zjistil, že nákupy v Německu jsou levnější. Premiér schytal za "Babišistické" video kritiku

„Ceny potravin i díky tlaku naší vlády začaly konečně klesat, ale na druhou stranu řada z vás mi píše, že se stále vyplatí nakupovat v zahraničí,“ uvedl Fiala na sociální síti X (dříve Twitter) v pravidelné rubrice Otázky a odpovědi z Kramářovy vily. Fiala vyrazil do německého Waldsassenu v rámci svého programu na Karlovarsku.

Nakoupil tam běžné potraviny jako chléb, máslo nebo mléko, ale i třeba kečup nebo Nutellu. Poté přejel do supermarketu v nedalekém Chebu, kde udělal stejný nákup. V kuchyni v Kramářově vile své nákupy zhodnotil.

"Celkově u všech položek byly ceny v Německu nižší než v českém obchodě," přemítal Fiala. "Co mě ale zaujalo, jsou produkty mezinárodních firem. Tam jsou často rozdíly ve velikosti balení. To, co vypadalo, že stojí v Česku méně, tak když to přepočítáte, bylo to nakonec levnější v Německu," pokračoval premiér.

Nákup ho vyšel na necelých 20 eur (cca 500 korun). Nákup v Česku, konkrétně v Chebu, kde v Tesku nakoupil stejné potraviny, ho vyšel o více než 60 korun více než v Německu.

Zjistil, že potraviny v Německu jsou levnější a někdy mají větší balení. Největší rozdíl byl u másla, ale také u produktů mezinárodních firem, jako je Coca-Cola a Nutella. Například Nutella byla v Německu levnější a měla větší balení než v Česku.

„Otázkou zní, proč tomu tak je? Vláda neřídí cenotvorbu, to je věc výrobců a obchodníků a je dobře, že vláda neurčuje cenu. A budeme pokračovat v tom, co děláme v podstatě od počátku inflace. Kontrolujeme a tlačíme na výrobce a prodejce, aby nezneužívali tuto těžkou situaci. A udělám to i teď, já se s výsledky tohoto nákupu obrátím na výrobce a budu po nich chtít vysvětlení a hlavně veřejné vysvětlení,“ řekl Fiala.

Na konci videa poté hájil svou vládu, která za rozdíly v cenách dle jeho slov nemůže, protože neřídí cenotvorbu. "Ale budeme pokračovat v tom, co děláme od počátku inflace. Kontrolujeme a tlačíme na výrobce i prodejce, aby nezneužívali těžkou situaci. Udělám to i teď, já se s výsledky tohoto nákupu obrátím na výrobce," dodal premiér.

Video, které premiér Fiala zveřejnil, vyvolalo velkou pozornost a kritiku. Připomnělo některým lidem podobnou situaci, kdy bývalý premiér Andrej Babiš zkoumal rozdíly v kvalitě potravin v Německu a Polsku, včetně výrobků jako Coca-Cola a rybí prsty.

Předseda hnutí ANO podobné video natočil před čtyřmi lety v rámci kampaně před volbami do Evropského parlamentu.

Na video reagovali i členové opozice a dalších politických stran, kteří ho využili ke kritice Fialovy vlády. "Tak potraviny bychom měli. A teď si, pane premiére, ještě prosím zjistěte skutečné ceny energií u nás a v jiných zemích," podotkl Karel Havlíček, první místopředseda hnutí ANO.

"(Fiala) ve svých 59 letech právě pochopil, že trh vše nevyřeší. Jsem zvědavá, kdy zjistí, že je už dva roky premiérem téhle země a že si ho platíme za to, aby s tím něco udělal," komentovala na síti X také bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Česká satira nezůstala pozadu a využívá posledních prohlášení Jany Černochové k tomuto videu.