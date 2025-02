Hegemonie ANO v průzkumech pokračuje. Babiš by ale jednobarevnou vládu nesestavil

Pro hnutí ANO by na přelomu ledna a února hlasovalo 34,1 procenta voličů. Dvouciferného výsledku by dosáhly i dva subjekty, které tvoří současnou vládní koalici. Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, má momentálně podporu 19 procent. Starosty a nezávislé by podpořilo 11,1 procenta hlasujících.

Křesla ve Sněmovně by získalo i opoziční hnutí SPD (8,2 %) a Piráti (5,3 %). Do parlamentu by se vrátili komunisté pod hlavičkou hnutí Stačilo, jehož podpora aktuálně činí 6,9 procenta.

ANO by podle přepočtu získalo 86 mandátů a k sestavení vlády by potřebovalo podporu poslanců z SPD (19 křesel), anebo z hnutí Stačilo (16). Na 46 míst by usedli zástupci koalice Spolu. 24 poslanců by zastupovalo STAN a 9 zákonodárců by nominovali Piráti.

Nejblíže překonání pětiprocentní hranice pro vstup do Sněmovny jsou z dalších stran Motoristé s podporou 4,2 procenta. Sociální demokraty by volila tři procenta voličů, podobné jsou i preference Přísahy.

V Česku se naposledy konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.