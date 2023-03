Hladík: Stát uvolní stovky miliard na energetickou soběstačnost domácností i obcí

Stát uvolní do roku 2030 stovky miliard korun na zvýšení energetické soběstačnosti domácností i samospráv. Peníze chce prostřednictvím dotačních programů investovat například do zateplení objektů, budování fotovoltaických elektráren nebo tepelných čerpadel. Novinářům to dnes řekl v Českých Budějovicích na zahájení veletrhu Urbatech ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).