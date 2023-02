Horská služba vyhlásila v Jeseníkách třetí stupeň lavinového nebezpečí

Lavinový stupeň platí v Jeseníkách pro lavinové katastry, které však leží mimo turistické cesty a je tam zákaz vstupu. Návštěvníkům, kteří se pohybují po vyznačených trasách, nebezpečí nehrozí.

Lavinoví preventisté měřili situaci dnes dopoledne ve Velkém Kotli, v největším lavinovém území Jeseníků. "Provedli dvě měření sněhové pokrývky, zjišťovali, jak drží pohromadě. Výsledek je takový, že sníh je velmi nestabilní, proto jsme vyhlásili třetí lavinový stupeň. Dá se říci, že svah může odjet již při mírném dodatečném zatížení lyžaře. Lidé, kteří jezdí freeride či se pohybují na sněžnicích a chtějí jít do tohoto terénu, by měli své aktivity odložit. Je to velmi, velmi nebezpečné," upozornil Hejtmánek.

Zároveň poukázal na to, že všechny lavinové svahy leží v národní přírodní rezervaci, kde je zákaz vstupu. "V Jeseníkách všechny turistické značky vedou mimo lavinová území. Lyžařům a běžkařům, kteří se budou pohybovat po turistických značkách, žádné nebezpečí nehrozí," doplnil dispečer. Dodal, že na Ovčárně leží nyní kolem 80 centimetrů sněhu, za poslední dva dny napadlo 35 centimetrů a stále sněží.

Třetí stupeň označují odborníci za kritickou nebo velmi zrádnou situaci. Je obvykle vyhlašován ve 30 procentech zimního období a odehraje se při něm až polovina všech případů lavinových nehod.

Třetí stupeň, tedy značné nebezpečí, je v současné zimní sezoně v Jeseníkách vyhlašován poprvé, od středy platí také v Krkonoších. Tento stupeň nebezpečí byl v Jeseníkách vyhlášen také přesně před rokem, i tehdy za dva dny napadlo na horách až 40 centimetrů sněhu.

Lavinové katastry leží v Jeseníkách v oblasti Velkého Kotle, Červené hory a Králického Sněžníku. Je v nich šest lavinových katastrů a dohromady 20 lavinových drah - například v Krkonoších je jich šest desítek. Všechny lavinové katastry v Jeseníkách ale vedou mimo značené turistické cesty.