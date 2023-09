"Jedeme z Řecka domů." Hasiči se vrací ze zásahu u nejrozsáhlejšího požáru v EU

"Ráno v pět hodin se na základně v Provatonas dala do pohybu kolona třicítky vozidel českého kontingentu hasičů a Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy," uvedli hasiči. Dodali, že za sebou mají třítýdenní nasazení při nejrozsáhlejším požáru v Evropě za posledních více než 20 let.

Hasiči pracovali na severovýchodě země, který byl v druhé polovině srpna sužován silnými požáry. Ačkoli se situace v této oblasti zlepšila, Řecko požádalo o setrvání českých záchranářů na místě, protože v jiných částech země se vyskytly vážné povodně.

Požár se začal šířit v sobotu 19. srpna nedaleko přístavního města Alexandroupolis a doposud spálil přes 81 tisíc hektarů země. Jde tak o největší lesní požár od chvíle, co si EU vede záznamy. Začala s tím v roce 2000. V akci bylo přes 580 hasičů, ze vzduchu jim pomáhají letadla a helikoptéry.

Zdravotnický tým je rozdělený do skupin, aby vždy někdo odpočíval a čerpal nové síly. Jeho členové zatím řešili několik lehkých případů, šlo o popáleniny, drobné úrazy či alergické reakce.

V boji s lesními požáry by v budoucnu mohla pomoct umělá inteligence (AI). Podle prohlášení řeckého premiéra Kyriakose Mitsotakise po setkání se svým izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem a prezidentem Kypru Nikosem Christodulidesem v kyperské Nikósii by Izrael mohl spolupracovat s Evropskou unií v zájmu lepší koordinace společného postupu proti požárům.

Mitsotakis prohlásil, že Řecko by mohlo poskytnout své území k testování izraelské technologie založené na AI, která by měla pomáhat včasné detekci lesních požárů. "Už s Izraelem jednáme o řešeních na bázi AI, které nám umožní rozpoznávat lesní požáry v raném stádiu," dodal. "Zde jde skutečně o jednu z oblastí, u které nepochybně platí, že společně jsme silnější," doplnil Netanjahu.

Na včasné detekci hrozících požárů se pracuje ve Spojených státech, kde by dnes již legendární požární hlásky v rozlezlých národních parcích mohla také nahradit umělá inteligence. Vědci z Kalifornské univerzity v San Diegu podle serveru Insider vytvořili platformu s názvem ALERTCalifornia, která přenáší video z 1038 kamer v celém regionu do systému AI, který dokáže detekovat kouř a další indikátory požáru v reálném čase.

Zatímco se tato technologie stále testuje a vylepšuje, inženýři ale už nyní tvrdí, že by mohla jednoho dne pomoci identifikovat lesní požáry dříve, než se stanou katastrofálními, a to kdekoli na světě. "Je to 100% použitelné kdekoli na světě, zvláště nyní, když zažíváme mnohem větší a častější požární režimy a klimatickou změnu," řekla Suzann Leininger, specialistka na výzkumná data na Kalifornském ministerstvu lesnictví a požární ochrany pro server Times of San Diego.