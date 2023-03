Jurečka se kvůli důchodům chce sejít také s odbory

"Jednání budou v příštích dnech následovat. Počítám, že kol jednání bude několik... Během 14 dnů se potkáme na dalším kole jednání. Také povedeme jednání o úpravě valorizace do budoucna a případně i o úpravě parametrů odchodu do předčasných důchodů. Je potřeba hledat maximální shodu, aby změny byly trvalé," uvedl Jurečka.

Poslanci ANO si vyžádali od Jurečky podklady a data. "Naše expertka bude zahrnuta do pracovního týmu, který pracuje na důchodové reformě," uvedla předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. V Jurečkově důchodové komisi jsou zástupci koaličních stran, ministerstev práce a financí a několik expertů. Dostat se do ní chtějí i odboráři.

Podle Schillerové měl Jurečka s některými návrhy změn valorizací či předčasných penzí přijít už dávno. "Není možné, aby odchod do předčasného důchodu byl výhodnější něž do řádného důchodu. V tom pana ministra podpoříme. Pak jsou některé položky, které nemusí vstupovat do valorizace, bavili jsme se třeba o výchovném," upřesnila šéfka klubu.

Valorizace penzí by se měly podle záměru upravit od příštího roku. Zpomalit by se mělo pravidelné lednové navyšování důchodů i mimořádné kvůli inflaci. Nyní penze rostou vždy od ledna o růst cen a polovinu růstu reálných mezd, nově by to mohlo být jako v minulosti o třetinu růstu reálných mezd.

Mimořádně se penze teď zvedají poté, co přírůstek navyšování cen přesáhne za určité období pět procent. Česká televize uvedla, že ministerstvo práce navrhuje několik variant. Podle první verze by při vysoké inflaci důchodci dostávali paušální jednorázovou částku, podle druhé by se růst cen kompenzoval při řádné lednové valorizaci a podle třetí by se přidávalo o polovinu přírůstku cen za sledované období.

Po vysokých mimořádných valorizacích jsou důchody v předčasném termínu vyšší než v řádném termínu. Lišit se mohou o stokoruny i několik tisícikorun. Od loňského podzimu do konce roku zájem o předčasný důchod projevilo na 120.000 lidí, z nich třetina ho také začala pobírat. Další třetina si výplatu zatím odložila a s třetinou sociální správa bude žádosti vyřizovat dodatečně letos, loni je kvůli náporu nestíhala zpracovat.

Experti nastavení předčasných penzí loni kritizovali. Doporučovali změnu. K omezení počtu předčasných důchodů vyzývala ve svých doporučeních ke snížení dluhů i Národní ekonomická rada vlády (NERV).