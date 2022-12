Jurečka: Vládní pomoc lidem musí být cílená, jinak by rostla inflace

"Jestli máme inflaci zkrotit, tak to znamená, že pomoc vlády musí být extrémně dobře cílená," zdůraznil Jurečka. Plošná pomoc by podle něho znamenala další růst cen.

Poslanci ANO chtějí na mimořádné schůzi projednat návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o třetinu na 400.000 korun, situaci na úřadech práce a plánované zvýšení horní hranice cen, které si mohou poskytovatelé účtovat za sociální služby. Očekává se, že dolní komora návrh programu koaliční většinou zamítne a schůze se neuskuteční.

K rodičovské Jurečka obecně uvedl, že lidovci v kabinetu nedopustí úspory na rodinách s dětmi. "Nemůže být politika vlády, kdy Česko vymírá, že budeme škrtat na rodičích," uvedl. Národní rozpočtová rada vlády doporučuje kvůli zvládnutí vysokých schodků rozpočtu a zadlužení rodičovskou zkrátit a příspěvek snížit.

K zatížení úřadů práce Jurečka poznamenal, že pozdní výplaty některých sociálních dávek ho "štvou". Upozornil ale na to, že úřady měsíčně odbavují 1,7 milionu žadatelů a zpoždění se týká asi dvou procent klientů, někdy i z jejich viny. Horší personální situace na úřadech je podle Jurečky záležitostí posledních dvou až tří let, někdejší kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) podle něho neřešil ani digitalizaci. "Nás doběhlo to, co se v minulosti zanedbalo a neřešilo," řekl ministr. Nesouhlasil ani s opozičními výtkami ke zvýšení cen za sociální služby, úhradová vyhláška je podle Jurečky spojená s jejich kvalitou.

"Člověk by si občas vzal kapesník, střídavě by odbíhal, plakal by," komentoval Jurečkovo vystoupení poslanec ANO Aleš Juchelka. Ministr podle něho neřekl nic konkrétního. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová vzkázala Jurečkovi, že vymlouvání na Babišovu vládu není lidem nic platné.