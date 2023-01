Kandidát na prezidenta republiky vyzývá lidi, ať si na něj vsadí. Babiš je na Twitteru terčem kritiky i výsměchu

Cenou za lov divočáků je ochrana od policie

Poslanec ráno po debatě v České televizi uváděl na pravou míru své tvrzení, že by nešel na pomoc Polsku a Pobaltí v případě jejich napadení. V duelu prý na hypotetickou otázku vůbec nechtěl odpovídat. „Jsem přesvědčený, že se to nestane, a nechci to vůbec připouštět. Je zodpovědností světových politiků, aby válce zabránili,“ napsal Babiš na svém Twitteru . Poté doplnil, že by článek 5 Smlouvy o NATO doplnil. „O tom není debata.“

Celou situaci za něj „žehlil“ prezident republiky Miloš Zeman při setkání se svým polským protějškem Andrzejem Dudou v Náchodě. Na setkání Zeman upozornil také na to, že každý politik musí počítat s tím, že „není milován sto procenty obyvatel své země“.

Narážel na Babišovu žádost o dočasnou ochranu od Policie České republiky. „Ostrý náboj v obálce pro moji ženu, anonymní dopis s výhružkou smrtí mně a teď už i vystřelená nábojnice na parkovišti Sokolovny v Průhonicích. Zavolal jsem na policii a požádal o tzv. dočasnou ochranu,“ mohli si přečíst jeho sledující na Twitteru.

Byl jsem ve Fortuně, kurz je 12. Vsaďte si 1000 Kč a přijďte všichni volit, vyhrajete 12.000 Kč ? Babiš vždycky pomáhá, za Babiše bude líp ? — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 26, 2023

Na příspěvek reagovala například moderátorka Darina Vymětalíková. „PR týme, co je vlastně zamýšleným účinkem této kampaně? Občanská válka? Chcete stvořit dalšího Baldu? Nebo to špatně chápu a hrajete si na hlasy z lítosti? Mimochodem, v Průhonicích se přemnožili divočáci a byl tam na ně pořádán hon…proběhlo to médii.“

ČT24 o odlovu divokých prasat informovala den před Babišovou žádostí o dočasnou ochranu. Podle myslivců se do Průhonického parku divočáci stahují kvůli rozšiřující se výstavbě nových domů.

Je tedy zřejmé, že v Průhonicích se žádný atentát nekonal či neplánoval. Myslivci dostali za úkol zredukovat počty divočáků kvůli bezpečí obyvatel obce, nikoliv aby zbloudilá kulka zasáhla Babišův dům.

Vojákům se omluvil až když to sám potřeboval

Billboardy vyvěšené v rámci předvolební kampaně Andreje Babiše se zněním „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják.“ rozlítily část společnosti. Mnozí po poslanci vyžadovali jejich změnu nebo odstranění.

Kandidát na prezidenta republiky se za ně například ani jednou neomluvil. Ze znění billboardu totiž vyznívá, že vojáci zatahují Česko do války. Není to jejich náplní práce – jsou zaměstnanci ministerstva obrany, nikoliv války.

Nechal se zvěčnit na videu před vojenským památníkem na pražském Vítkově. „Tady jsem léta chodil a vzdával hold naším vojákům. Když se vraceli z misí, když pomáhali naší vládě v boji s covidem, s tornádem, evakuace Afghánistánu, likvidace Vrbětic,“ zahájil Babiš svůj proslov.

„Pár dní před volbama se někdo pokouší poškodit mě před váma. Ano, ten billboard se nepoved, ale vy dobře víte, že to nebylo o těch vojácích, že to bylo o tom kandidátovi, který stále mluví o válce,“ pokračoval. Zmínil také zvýšení rozpočtu na armádu během svého premiérování.

V duelu @CzechTV jsem vůbec nechtěl odpovídat na hypotetickou otázku o napadení Polska nebo Pobaltí. Jsem přesvědčený, že se to nestane, a nechci to vůbec připouštět. Je zodpovědností světových politiků, aby válce zabránili. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 22, 2023

Svými tvrzeními opět mystifikuje. Již dříve pro EuroZprávy.cz samotné ministerstvo obrany potvrdilo, že prezident republiky nemá žádné pravomoci, kterými by teoreticky mohl „zavléct“ Česko do války.

Ve videu se po prostřihu před Armádním muzeem pochlubil rekonstrukcí. „Začala za naší vlády v roce 2018,“ předčítal s papíru s tím, že následně vyjmenoval jednotlivé generály a částku téměř jedné miliardy, vyčleněnou na rekonstrukci muzea.

Muzeum bylo znovuotevřeno v říjnu loňského roku. „My jsme to odmakali, dnešní vláda si střihla pásku, nicméně toto video je o tom, abyste skutečně nevěřili médiím. Dobře víte, že jsem za vojáky vždycky bojoval,“ dodal Babiš před dalším prostřihem od Armádního muzea k památníku na Vítkově. Tam několikrát zopakoval své díky. „Dohledejte si to a vzpomenete si, že já mám pravdu.“