Kandidáti na prezidenta a televizní debaty: Pavel zatím účast nepotvrdil

Úterý a středa rozhodly o postupujících do osmifinále letošního fotbalového světového šampionátu v Kataru ze skupin A, B, C a D. Ve skupině A se nakonec vykrystalizovala postupující dvojice Nizozemsko-Senegal, přičemž africký celek o postup hrál napřímo s Ekvádorem. Ve skupině B se odehrál z mnoha důvodů ostře sledovaný souboj mezi USA a Íránem, přičemž vítěz bral postup. Byli to nakonec zámořští fotbalisté, kteří byli po většinu zápasu lepší a k postupu jim nakonec stačil jediný gól Pulisica. To Anglie měla snadnější práci v ostrovním derby s Walesem, který porazila jasně 3:0. Skupina C ve středu nabídla očekávaný duel mezi Lionelem Messim a Robertem Lewandowským, tedy mezi Argentinou a Polskem. Přestože Polsko prohrálo, nakonec oba týmy postupují. Ze skupiny D pak vedle obhájců titulu z Francie postupuje nečekaně i Austrálie.