Karel Janeček hodil do urny hlas sám sobě, i když kandidovat nesmí

Prezidentský kandidát Marek Hilšer by pokládal za úspěch svůj postup do druhého kola volby. Řekl to dnes novinářům při odchodu z volební místnosti na pražském Pohořelci. Dodal ale, že je realista. Jaký očekávat výsledek neví, a to i po zkušenostech ze své kandidatury před pěti lety. Voličům vzkázal, aby přišli k volbám.