Kauza gynekoložky z Líbeznic dostává další rozměr. Stížností je vícero

Nova uvedla, že po odvysílání reportáže se o svou zkušenost s gynekoložkou podělily další pacientky. Jedna sdělila, že od ní odešla po nepříjemném incidentu. "Před lety seřvala, že mě vyšetřila na něco dvakrát svojí chybou během dvou týdnů, dávala to za vinu mně, zvyšovala na mě hlas a vyhrožovala, že to budu muset uhradit ze svého," popsala, co se stalo.

Ozval se i jeden muž, jehož přítelkyně měla s doktorkou problém. "Při čtvrté, poslední, návštěvě byla taky vyhozena z ordinace z toho důvodu, že se přítelkyně neustále a zoufale ptala, co má dělat se svými problémy. Doktorka reagovala, že za její problémy nemůže," řekl.

Další svědectví se nacházejí na webu ZnamyLekar.cz. Jedno několik let staré hovoří o údajném hysterickém záchvatu lékařky, který se neobešel bez vulgarit. Jiná pacientka si stěžovala, že gynekoložka nerozpoznala problém na děložním čípku a ke specialistovi ji poslala až po půl roce.

"Šla jsem k paní doktorce na kontrolu, kde jsem se jí zeptala, proč mě neodeslala dříve ke specialistům, načež paní doktorka na mě začala hystericky křičet a se slovy vypadněte, táhněte, mě vyhodila z ordinace," popsala svou zkušenost.

Pacientky také popisují, že vztahy lékařky s nimi ovlivňuje jejich ochota platit za prášky, respektive jejich neochota. "Pokud přestanete být zbožím výdělečným (nebudete už kupovat prášky, za které má procenta), pocítíte neochotu pomoci, protože chce jen předepisovat věci na všemožné problémy," podotkla jedna z žen.

Jiná pacientka si postěžovala, že gynekoložka jen předepisovala léky, aby vydělala. "Řekla jsem, že nové a nové prášky a vyhozené tisíce korun každý měsíc už nechci absolvovat. Vyhodila mě z ordinace, že tam nemám co dělat, když nebudu poslouchat a nechci se léčit, a ať si dítě adoptuju a neotravuju už," dodala.

Aktuálním incidentem se zabývá policie pro podezření z přestupku a také Česká lékařská komora. Lékařka přiznala, že situaci nezvládla, ale tvrdí, že ji pacientka vyprovokovala.