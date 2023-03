Kupka se seznamuje se závěry odborníků k pražskému železničnímu mostu

Mezinárodní kolokvium vzniklo kvůli posouzení stavu a budoucnosti stavby, která je dlouhodobě ve špatném stavu. Správa železnic (SŽ) před časem představila projekt, podle kterého má z mostu zůstat zachována jen spodní část s pilíři a nynější nýtovanou konstrukci má nahradit nová. Kupka minulý týden řekl, že rozhodnutí o budoucnosti mostu by mělo být učiněno do konce letošního roku.

Proti plánům SŽ se postavila veřejnost, kdy vznikla petice na záchranu mostu, kterou dosud podepsalo přes 13.660 lidí. S postupem SŽ nesouhlasí ani Praha 5 či bývalé vedení města. Prezident Českého národního komitétu ICOMOS (Mezinárodní rada památek a sídel) Václav Girsa uvedl, že zbourat železniční most a nahradit ho jiným je neakceptovatelné a hrozí mezinárodní ostuda.

"Závěry účastníků kolokvia byly předány včera. Pan ministr se nyní s výsledky seznamuje, dochází k jejich překladu a tak dále. Zveřejnění finálních výsledků kolokvia předpokládáme do 14 dnů. Pak bude zveřejněno na webu," uvedl Medelský.

Kupka na čtvrteční diskusi v Národním technickém muzeu (NTM) řekl, že autoři přestavby mostu nyní dopracují dokument a zahrnou do něj také vznesené připomínky. Zároveň má být posouzen i návrh rekonstrukce. "Chceme podrobit kritickému pohledu návrh projektu rekonstrukce z pera Sudop," řekl. Firma Sudop dokument vytvořila v roce 2020. Při rozhodování o budoucnosti mostu se mají brát v potaz dopravní a ekonomické aspekty a rovněž zájem památkové péče.

Přestože se ministr ještě neseznámil se všemi závěry kolokvia, je podle něj zřejmé, že k posouzení stavu mostu přistoupilo pečlivě a poctivě. "Analýza byla pečlivá a odborně korektní. Co se lišilo účastník od účastníka byl logicky příkon k jednomu, nebo druhému řešení," dodal.

Nyní již bývalý náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) v uplynulých týdnech ČTK řekl, že s ohledem na zajištění železniční dopravy v metropoli by podle něho byla rekonstrukce nejrychlejším řešením. SŽ počítá se zahájením prací v roce 2026. Pokud by SŽ využila již hotovou dokumentaci z roku 2020, tak by podle Scheinherra oprava mohla začít až o dva roky dříve než stavba nového mostu. SŽ s tím v dřívějším vyjádření nesouhlasila. Podle SŽ je most kvůli špatnému stavu neopravitelný, nebo by oprava byla neúměrně komplikovaná.

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen mostem, který se klene přes Vltavu dosud.