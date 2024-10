Lékaři zavřou ordinace. Válek na jejich požadavky nepřistoupil, chystá se stávka

Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly v září, jasným vítězem by bylo opoziční hnutí ANO, které by získalo 33 procent hlasů. Na druhém místě by skončila ODS s 11,5 procenta a třetí příčku by obsadilo hnutí STAN s 11 procenty hlasů. Vyplývá to z volebního modelu agentury Median.