Lipavský navštívil Británii, jednal o sankcích proti Rusku i obchodní spolupráci

Ústí nad Labem chce po letech zavést poplatek za komunální odpad. Nová vyhláška, kterou budou v pondělí projednávat zastupitelé, počítá s ročním poplatkem 720 korun za osobu. Děti do 18 let budou od poplatku osvobozeny, senioři nad 65 let budou platit polovinu částky. Opoziční hnutí Ústecké fórum občanů (UFO) kdysi poplatek zrušilo a s jeho znovuzavedením nesouhlasí. Jeho zástupci to uvedli v tiskové zprávě.