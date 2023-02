Lipník nad Bečvou: Strážník, který kopal do ležícího muže, přišel o práci

Policie na Vysočině obvinila pětadvacetiletého muže z vraždy třicetileté ženy z Olomouckého kraje. Její tělo našli lidé v pátek ráno v Chotěboři na Havlíčkobrodsku. Muži hrozí trest vězení od 10 do 18 let vězení. K činu se přiznal a je ve vazbě. Novinářům to dnes řekl vedoucí odboru obecné kriminality krajské policie na Vysočině Pavel Kubiš.