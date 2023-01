Lyžování kazí obleva, v provozu zůstávají jen některé skiareály

První kolo prezidentské volby by nyní vyhrál bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) s 27,9 procenta hlasů. Těsně za ním by skončil generál Petr Pavel s 26,7 procenta následovaný s 24,4 procenta ekonomkou Danuší Nerudovou. Vyplynulo to z volebního modelu agentury STEM pro CNN Prima News.