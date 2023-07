Mezi Čechy roste zájem o očkování. Žloutenka ročně ohrozí stovky lidí

Zájem o očkování proti hepatitidě roste. V loňském roce si o příspěvek na očkování zažádalo o pětinu více klientů než v roce 2021, a zájem roste i v letošním roce, vyplývá ze sdělení pojišťovny.

Počet klientů VZP léčících se s některým z typů žloutenky se v posledních letech pohybuje kolem 11 tisíc. Náklady na léčbu těchto pacientů vloni přesáhly 900 milionů korun. Hepatitida A se přenáší velmi snadno přes neumyté potraviny nebo špatně umyté ruce.

Hepatitida B se nejčastěji šíří krví, zatímco hepatitida C je striktně přenosná krví, a často se nakazí nitrožilními uživateli drog. Hepatitida E se v České republice nejčastěji šíří konzumací nedostatečně tepelně upraveného vepřového masa nebo zvěřiny. Nejrozšířenějšími typy hepatitidy jsou A, B a C, ale nejnebezpečnější jsou hepatitidy B a C.

Pokud infekce trvá déle než 6 měsíců, může akutní žloutenka přejít v chronickou formu, což trápí nejvíce klientů VZP (9 130). Dlouhodobá infekce hepatitidy může vést k vážným komplikacím, jako je cirhóza nebo nádor jater.

Někteří pacienti s chronickou hepatitidou mohou být klinicky bez příznaků a nemoc může být odhalena náhodně nebo až v souvislosti se zdravotními problémy. Hepatitida B a C jsou schopny přejít do chronické fáze.

V letech 2020 a 2021 zaznamenala VZP výrazný pokles zájmu o příspěvek na očkování proti hepatitidě, ale v roce 2022 se zájem opět zvýšil. V prvním pololetí letošního roku pojišťovna zaznamenala 9 216 žádostí o příspěvek na očkování proti hepatitidě, což představuje 70 % celkového počtu žádostí z roku 2022.