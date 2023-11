Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě novelu s redefinicí znásilnění

Organizace spojených národů (OSN), Světová zdravotnická organizace (WHO) a Červený kříž vyjádřily ve středu znepokojení poté, co izraelští vojáci vstoupili do největší nemocnice Al-Shifa ve městě Gaza. Zároveň požadují ochranu pro tisíce pacientů a civilistů, které se v tomto zdravotnickém zařízení nacházejí.

Zdroj: Libor Novák