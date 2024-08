Ministerstvo zahraniční vyzvalo české občany, aby okamžitě opustili Libanon

Mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake uvedl, že v Libanonu je zaregistrováno nejméně 82 Čechů v systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí). Kromě nich se tam však mohou nacházet i další Češi, kteří mohou využít maďarský evakuační let do Budapešti.

MZV ČR na svém webu varuje před cestami do Libanonu vzhledem k současné bezpečnostní situaci. Upozorňuje také, že další zhoršení situace může vést k náhlému přerušení leteckého spojení ze země.

"Mezi Libanonem a Izraelem probíhají příhraniční ozbrojené střety, přičemž celé území Libanonu je ohroženo vzdušnými údery. Situace může rychle eskalovat do otevřeného vojenského konfliktu," uvedlo ministerstvo.

Napětí v regionu vzrostlo poté, co libanonské hnutí Hizballáh potvrdilo, že při úterním izraelském úderu v Bejrútu, který byl reakcí na sobotní raketový útok na Golanské výšiny, zemřel šéf jejich operačního velitelství Fuád Šukr.

Situace se dále zhoršila, když hnutí Hamás oznámilo, že jejich šéf politického křídla Ismaíl Haníja byl zabit při útoku v Íránu, který připisují Izraeli. Izrael se k útoku nevyjádřil.