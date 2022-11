MPSV chce minimální mzdu od ledna zvednout na 17.300 korun. Zaručené mzdy nemají růst všechny

Záměr mají posoudit odbory a zaměstnavatelé. Svaz průmyslu a dopravy oddělení minimální a zaručené mzdy vítá, nejnižší výdělek by ale zvedal nejvýš o 1000 korun. Podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly je oddělení minimální a zaručené mzdy naopak nepřijatelné a přidání by mělo činit aspoň 2000 korun.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) před nedávnem ČTK řekl, že by minimální mzda měla odpovídat 41 procentům průměrné mzdy. Podle dřívějších propočtů navýšení vycházelo zhruba na 350 korun. Jurečka menší přidání zdůvodňoval tím, že s nejnižším výdělkem musí zaměstnavatelé zvedat právě i zaručené mzdy, které se vyplácejí v osmi výších podle náročnosti, odpovědnosti a odbornosti a pohybují se od minimální mzdy do jejího dvojnásobku. Navýšení se tak musí nastavit obezřetně, aby na to firmy měly, zmínil ministr. Dodal, že prioritou je pro něj udržet nízkou nezaměstnanost.

V pracovním materiálu teď ministerstvo navrhuje zvýšit minimální mzdu od ledna o 1100 korun na 17.300 korun. Podle resortu to odpovídá 41 procentům předvídané průměrné mzdy pro příští rok, která by mohla dosáhnout zhruba 42.150 korun. V podkladech k nařízení o zvýšení důchodů Jurečkovo ministerstvo počítalo pro příští rok s průměrnou mzdou 40.324 korun. Pokud by se z ní minimální výdělek rovnal 41 procentům, navýšení by odpovídalo asi 330 korunám.

Podle návrhu by se od nezvedalo všech osm stupňů zaručené mzdy, ale upravila by se jen spodní a horní částka. Podle zákoníku práce nesmí být nejnižší zaručená mzda nižší než minimální mzda a nejvyšší má činit aspoň dvojnásobek minimálního výdělku. Resort v podkladu uvedl, že v jeho návrhu je "minimalisticky vyhověno" ustanovení zákoníku a plán zachovat letošní částky u šesti stupňů zaručené mzdy je s kodexem v souladu.

Svaz průmyslu a dopravy se záměrem ministerstva souhlasí. Minimální mzdu by ale zvedl nejvýš o 850 až 1000 korun. Podle něj by to víc odpovídalo očekávanému růstu průměrné mzdy. "Souhlasíme s oddělením minimální mzdy od zaručené mzdy tak, jak uvádí návrh ministerstva práce. Za zaměstnavatele ale dlouhodobě navrhujeme, aby růst minimální mzdy kopíroval tempo růstu průměrné mzdy," uvedla ředitelka zaměstnavatelské sekce svazu Dagmar Kužvartová.

Odboráři požadovali kvůli inflaci navýšení minimální mzdy o 2000 korun, a to ještě letos. "Návrh na zvýšení minimální mzdy o 1100 korun vítám, ale je to pořád málo, mělo by to být minimálně o 2000. A současné úvahy vlády o oddělení minimální mzdy od zaručené úrovně mezd jsou neakceptovatelné," uvedl předák Středula.

O růstu minimální mzdy debatovala i tripartita. Na navýšení se neshodla.