Návrat Kalouska do politiky je zase o něco blíž. Podpořila ho pražská TOP 09

O podpoře nominace na kandidátku volební koalice Spolu pro evropské volby ze strany krajského výboru pražské TOP 09 informovala ČT s odkazem na vyjádření europoslance Jiřího Pospíšila.

Kalousek během listopadu na sociální síti X uvedl, že ho mile překvapilo velké množství nominací z regionů pro eurovolby. "Je to masivní projev důvěry, který nelze odmítnout. Přijímám proto tyto nominace a jsem připraven kandidovat. Respektuji, že o tom však musí rozhodnout výkonný výbor mé strany," napsal.

Kalousek je jedním ze zakladatelů a bývalým předsedou současné vládní strany TOP 09. Dříve aktivně působil v KDU-ČSL, za kterou byl zvolen do parlamentu v roce 1998. Během svého působení ve straně dosáhl postu předsedy v roce 2003 a setrval v ní až do roku 2009. Mezi lety 2007 až 2009 zastával funkci ministra financí ve druhé vládě Mirka Topolánka. Následně vykonával roli ministra financí v Nečasově vládě až do roku 2013.

Jeho politická kariéra skončila počátkem roku 2021, kdy se vzdal svého poslaneckého mandátu. "Moje dvaadvacetiletá dráha aktivního poslance se dovršila právě nyní," řekl tehdy poslancům ve Sněmovně a omluvil se těm, kteří se někdy jeho vystoupením cítili osobně dotčeni. "Mějte se moc fajn," vzkázal a plénum ho odměnilo potleskem.

"Nad zmiňovaným krokem jsem přemítal poměrně dlouho, téměř rok. Určitě to nebylo rozhodnutí ze dne na den a zvažoval jsem ho velmi bedlivě. Koneckonců moje nejbližší okolí o mém záměru vědělo. Věděli, že o tom přemýšlím," uvedl tehdy v rozhovoru pro EuroZprávy.cz.

Po opuštění politiky se Kalousek stal poradcem stran TOP 09, ODS a KDU-ČSL. V lednu 2022 nominován do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.