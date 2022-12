Nehoda autobusu ochromila Šťáhlavy. Zranění utrpělo pět lidí

Ve Šťáhlavech na Plzeňsku se večer čelně srazil linkový autobus s osobním vozem. Zranění utrpělo pět lidí. Roční dítě odvezla sanitka na vyšetření do nemocnice. Na místě byl evakuační autobus, který převezl nezraněné pasažéry do Plzně. Silnice v místě nehody směrem na Rožmitál pod Třemšínem a Tábor je v místě uzavřená. ČTK to řekli záchranáři.