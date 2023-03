O víkendu se více lyžovalo v sobotu. Návštěvnost areálů ovlivnilo počasí

Na severu Čech by oslovená střediska chtěla mít sjezdovky v provozu minimálně do konce března, například ředitel skiareálu v Rokytnici nad Jizerou Vít Pražák si myslí i na velikonoční lyžování. "Stále zasněžujeme a věříme, že lidi budou mít ještě chuť lyžovat. Provoz chceme udržet do konce března, možná i na Velikonoce," řekl ČTK. V sobotu do areálu dorazilo 2500 lidí, dnes o tisícovku méně. Nižší zájem o lyžování proti sobotě zaznamenali dnes také ve skiareálu Telnice u Ústí nad Labem. Do skiresortu Černá hora - Pec přijelo o víkendu podobně jako před týdnem přes 13.000 lyžařů a výletníků. Do návštěvnosti se nadále promítají jarní prázdniny.

V Krkonoších a Jizerských horách stejně jako v Krušných horách jsou otevřeny i menší areály a mnohé běžecké trasy jsou tam upravené. Dobré podmínky pro lyžování nabízí i střediska v Orlických horách. "Počasí je ideálně zimní, minus tři stupně, lyžařské podmínky skvělé, máme až metr přírodního a technického sněhu," řekl vedoucí centra Říčky Petr Kánský. V sobotu ve středisku podle něj lyžovalo kolem 2000 lyžařů, dnes jich bylo méně.

V provozu zůstávají také šumavské skiareály. V posledních dnech bylo v regionu sice tepleji, ale provozovatelé udržují na svazích dostatek sněhu. Podmínky tam ale nejsou všude stejné, například uzavřena musela být sjezdovka v Nových Hutích. Vedle toho nedaleký Zadov má sněhu na sjezdovkách ještě dost, řekl za lyžařský areál Petr Vondraš. Dobré podmínky mají i areály v okolí Železné Rudy. Horší je to se sněhem pro běžecké lyžování. Na otevřených pláních sníh odtál, sjízdné zatím zůstávají trasy mezi Modravou, Černou horou a Prameny Vltavy, případně mezi Zadovem a Pláněmi.

Počasí ovlivnilo víkendovou návštěvnost lyžařských center také na Moravě a ve Slezsku a v sobotu na sjezdovkách lyžovalo více lidí než dnes. Třeba v Jeseníkách na Červenohorském sedle v sobotu lyžovalo odhadem 1200 lidí, dnes zhruba o třetinu méně. "Včera (v sobotu) díky počasí byla návštěvnost extrémní. Bylo krásně až do odpoledne," řekl vedoucí střediska Martin Dubský. Slabší návštěvnosti proti sobotě dnes měly třeba i areály Branná na Šumpersku nebo Karolinka na Vsetínsku, kde v sobotu lyžovalo na 600 lidí a dnes kolem 400. "O víkendu bylo lehce pod mrakem, bylo to bez sluníčka. Je vidět, že někteří návštěvníci už lyžování mají dost a že se sezona pomaličku, ale jistě chýlí ke konci. V tomhle datu jsme ale s návštěvností spokojení," řekl provozovatel areálu v karolince Jan Dudek.