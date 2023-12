OBRAZEM: Sněhová kalamita komplikuje život řidičům. Hasiči hlásí stovky výjezdů, dálnice D5 je neprůjezdná

Situace je kritická zejména na jihu a západě Čech. Nehody kamionů zastavily dálnici D5 a auta stojí v několikakilometrové koloně. I na jihu Čech napadly desítky centimetrů sněhu a hejtman Martin Kuba (ODS) vyhlásil v kraji kvůli sněhu kalamitní stav.

Hasiči od půlnoci do sobotních odpoledních hodin zasahovali u téměř dvou stovek událostí v celém Plzeňském kraji, napsali svých stránkách. V kraji se kvůli sněhu odehrály více než dvě stovky dopravních nehod.

"Od půlnoci jsme do dnešního poledne napočítali na 170 výjezdů k popadaným stromům a 30 zásahů u dopravních nehod nebo vyproštění vozidel z příkopů. U Nových Hradů zapadl do škarpy autobus z Vídně s japonskými turisty, nikdo nebyl zraněn, všech 50 cestujících muselo vystoupit okénkem u řidiče za použití nastavovacího žebříku. Cestující pak byli převezeni do Nových Hradů, kde jim město poskytlo azyl než bude autobus vyproštěn a bude moci pokračovat v cestě," uvedli hasiči Jihočeského kraje.

Kvůli k ranní nehodě kamionu na dálnici D1 u Humpolce na 97. kilometru směrem na Brno byla i tato dálnice několik hodin neprůjezdná. Na místě vznikla kolona vozidel dosahující délky až 20 kilometrů, která se ale později dala do pohybu.

Sněžení bude podle meteorologů ve večerních hodinách slábnout, vyjma hor. "V jihovýchodní polovině a na horách na S a SV Moravy a ve Slezsku připadne dalších 5 až 25 cm (opět nejvíce na horách). Situace na silnicích se komplikuje již v současnosti a v následujících 24 hodinách tak očekáváme perné chvíle pro údržbu a řidiče," napsali meteorologové.

Největší komplikace předpovídáme zítra v odpoledních hodinách na Českomoravské vrchovině a na Moravě a ve Slezsku, kde bude zesilovat severní vítr na čerstvý nárazový, který zavane méně frekventované komunikace, na nichž se budou vytvářet sněhové jazyky," varují meteorologové.