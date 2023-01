Opozice má dodat do příštího týdne návrhy na úpravy sněmovního jednacího řádu

Opozice má mít možnost projevit názor, ale ne jednání Sněmovny blokovat, uvedl Bartošek po dnešním jednání skupiny. "Není možné táhnout jednání Sněmovny řadu nocí," poznamenal. Připomněl ale zároveň, že současná koalice může být v dalším volebním období v opozici. "Nechceme věci dělat na sílu," dodal Bartošek. K efektivnějšímu chodu Sněmovny by mohlo podle Bartoška vést částečné omezení přednostních řečnických práv, zkrácení času na předkládání změn programu schůzí a rozšíření doby vymezené pro finální schvalování návrhů zákonů. Koalice chce, aby předlohy mohla dolní komora schvalovat po celou středu a pátek, nyní je to možné v tyto dny vždy od 09:00 do 14:00.

Upravit by se mohly podle Bartoška interpelace na ministry. Konaly by se vždy od středy do pátku ráno, přičemž by bylo předem známo, kteří ministři budou přítomní. Zkrátit by se mohl čas na dotaz i na odpověď pro větší dynamiku interpelací, uvedl Bartošek. Nyní jsou interpelace na ministry vždy ve čtvrtek odpoledne a trvají zpravidla dvě hodiny.

Úpravy jednacího řádu, na nichž bude shoda, by mohly být podle Bartoška přijaty rychle a platit už v nynějším volebním období. U sporných návrhů očekává místopředseda Sněmovny debatu, kdy je uvést do praxe.

Pracovní skupina k možným úpravám jednacího řádu vznikla loni na jaře v reakci na obstrukce a blokování jednání pléna. Obstrukce ve Sněmovně začaly už na začátku volebního období, výjimečné však nebyly ani v obdobích minulých.