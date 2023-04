Opoziční hnutí ANO a SPD chtějí na dnešním jednání Sněmovny řešit i Českou poštu

Podle předsedkyně klubu ANO Aleny Schillerové ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) způsobil chaos. Doufá, že se na plénu k situaci vyjádří. "Nikdo neví, jak se rozhodlo o zrušení 300 poboček České pošty. Tají se analýza, na základě které se to provedlo. Nikdo neřešil, kam si lidé budou chodit pro důchody, proč třicetitisícová sídliště přijdou o vytížené pobočky," uvedla.

SPD odmítá rušení poboček i propouštění provozních zaměstnanců, řekl předseda hnutí Tomio Okamura. Vláda podle něj nechce dát peníze na zajištění základních služeb pro občany, zatímco dává peníze na Ukrajinu. "Jsme přesvědčeni, že Česká pošta je součástí služeb, které musí stát zajišťovat občanům," poznamenal.

Proti ohlášenému rušení pošt se staví komunální politici. Svaz měst a obcí v pondělí uvedl, že po velikonočních svátcích bude s vedením státního podniku o plánované transformaci jednat, aby síť pošty byla nadále funkční. Po vládě svaz chce, aby plán rušení poboček neschvalovala před projednáním s obcemi.

Zrušením části poboček chce pošta ušetřit zhruba 700 milionů korun ročně. Letos by jí tento krok měl pomoci vyhnout se pádu do insolvence. Podle Štěpána by snížení minimálního počtu poboček z 3200 na 2900 mělo být poslední do konce příštího roku. Rozsah poskytovaných služeb pošta měnit nehodlá.

Pošta, která v současnosti zaměstnává necelých 23.000 lidí, původně uváděla, že v polovině letošního roku propustí 1600 pošťáků a zruší až 2269 pracovních míst. Štěpán v pondělí uvedl, že kvůli snížení počtu poboček bude v polovině roku zrušeno 950 míst. Dalších 500 míst podnik ke stejnému datu škrtne v logistické síti.

Pošťáků podle Štěpána z poboček ve skutečnosti odejde ještě méně, protože firma části z nich nabídne jinou pozici nebo rekvalifikaci. Propuštěným zaměstnancům podnik poskytne odstupné.